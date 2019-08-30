طائرة صهريج عسكرية تهبط على مدرج ترابي بسهولة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، شريط فيديو ظهرت فيه عملية هبوط طائرة صهريج عسكرية من طراز IL76MD، على مدرج ترابي في مدينة سول إيلتسك بمقاطعة أورينبورغ.

وذكرت الوزارة، أن عملية الهبوط نفذت في إطار مناورات خاصة عبر وحدات الدعم المادي والتقني في الدائرة العسكرية المركزية التابعة للجيش الروسي.

وفي الشريط ظهرت الطائرة العملاقة وهي تهبط بأمان على المدرج الترابي ورافقتها خلال ذلك مروحيتان حربيتان.

وبعد هبوطها، تم نقل الوقود الذي حملته الطائرة، إلى شاحنات صهريج.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية