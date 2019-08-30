طائرة صهريج عسكرية تهبط على مدرج ترابي بسهولة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، شريط فيديو ظهرت فيه عملية هبوط طائرة صهريج عسكرية من طراز IL76MD، على مدرج ترابي في مدينة سول إيلتسك بمقاطعة أورينبورغ.
وذكرت الوزارة، أن عملية الهبوط نفذت في إطار مناورات خاصة عبر وحدات الدعم المادي والتقني في الدائرة العسكرية المركزية التابعة للجيش الروسي.
#Видео Кадры посадки самолета #Ил76МД на грунтовую площадку аэродрома у города Соль-Илецк Оренбургской области в рамках спецучений #МТО в Центральном военном округе https://t.co/CoKkttTTrP#ЦВО#СпецученияМТО#БоеваяПодготовка#Центр2019pic.twitter.com/oNajjQWYhV— Минобороны России (@mod_russia) August 30, 2019
وفي الشريط ظهرت الطائرة العملاقة وهي تهبط بأمان على المدرج الترابي ورافقتها خلال ذلك مروحيتان حربيتان.
وبعد هبوطها، تم نقل الوقود الذي حملته الطائرة، إلى شاحنات صهريج.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية