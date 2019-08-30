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مهارة اللعب "بالكوتشينة".. السهل الممتنع

فيديوهات

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انتشر مقطع فيديو يوضح المهارات المذهلة لمحترفي التعامل مع أوراق اللعب "الكوتشينة".

ويوضح الفيديو كيف يتمكن هؤلاء المحترفون من التعامل بخفة وبساطة مع أوراق اللعب بما يجعلنا نظن للوهلة الأولى أن بإمكاننا جميعا أن نفعل مثلهم. يكفي فقط أن تمسك بأوراق لعب مشابهة، وتحاول تقليدهم لتدرك كم يلزمك من التدريبات الشاقة والمستمرة وعلى مدى فترة طويلة حتى تصل لما يفعله أحدهم وقد لا تصل.

إنه ببساطة السهل الممتنع.

المصدر: RT

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