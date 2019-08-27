الفيضانات تجرف سيارات وتثير الفوضى في مدريد

تسببت فيضانات مفاجئة اجتاحت العاصمة الإسبانية مدريد بإلحاق أضرار جسيمة بالشركات والممتلكات والسيارات.

وأجبرت السلطات الإسبانية على إغلاق اثنين من خطوط مترو الانفاق وطريقين سريعين في مشارف العاصمة بسبب الفيضانات.

يذكر أن عاصفة شديدة ضربت الأسبوع الماضي عددا من المدن الإسبانية. وأدى هطول الأمطار الغزيرة، ما يعتبر أكبر أمطار صيفية تشهدها البلاد منذ 160 عاما، إلى سيول وانهيارات أرضية.