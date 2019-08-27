 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة

الفيضانات تجرف سيارات وتثير الفوضى في مدريد

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbgp

تسببت فيضانات مفاجئة اجتاحت العاصمة الإسبانية مدريد بإلحاق أضرار جسيمة بالشركات والممتلكات والسيارات.

وأجبرت السلطات الإسبانية على إغلاق اثنين من خطوط مترو الانفاق وطريقين سريعين في مشارف العاصمة بسبب الفيضانات.

يذكر أن عاصفة شديدة ضربت الأسبوع الماضي عددا من المدن الإسبانية. وأدى هطول الأمطار الغزيرة، ما يعتبر أكبر أمطار صيفية تشهدها البلاد منذ 160 عاما، إلى سيول وانهيارات أرضية.

 

 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الجدل حولها.. عارضة أزياء عراقية توضح حقيقة جلسة التصوير في جامع