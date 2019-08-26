حارس أمن كهل يذهل صالة الألعاب الرياضية
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تمكن حارس أمن كهل من لفت انتباه مرتادي صالة للألعاب الرياضية حينما رفع أثقالا لم يتوقع أحد أن يتمكن من رفعها.
دخل حارس الأمن (75 عاما) إلى صالة الألعاب الرياضية، ونظر حوله لدقائق، وحينما وجد الفرصة سانحة، جلس إلى أحد الأجهزة الرياضية، وتمكن من رفع أثقال خاف المحيطون به ألا يتمكن من حملها، فالتفوا حوله للمساعدة، إلا أنه رفع الأثقال عدة مرات، في ظل دهشة ووجوم من حوله.
المصدر:RT
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