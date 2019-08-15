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لحظة اصطدام طائرة ركاب روسية بالطيور

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لحظة اصطدام طائرة ركاب روسية بالطيور
Sputnik
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صوّر أحد ركاب طائرة لحظة اصطدامها بسرب من الطيور لدى إقلاعها من مطار جوكوفيسكي في ضواحي موسكو، ما تسبب في تعطل عمل محركي الطائرة وهبوطها اضطراريا في حقل ذرة مجاور للمطار.

ومع فشل الطائرة في الارتفاع بشكل مطلوب، قرر الطاقم تنفيذ الهبوط بعد إطفاء المحركين وسحب العجلات، ولم يسفر الهبوط إلا عن إصابة 23 شخصا بجروح طفيفة ومتوسطة.

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