بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قدّم أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أضحية باسمه ونشروا مقطع فيديو بالخصوص.

وفي تجمع لأنصار القذافي في مدينة سبها بقلب الصحراء الليبية، وصف بيان لهم الرئيس الليبي السابق بأنه "شهيد حي"، معلنا تقديم أضحية نحر باسم أبناء الشعب الليبي.

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"نكبة فبراير"، والناتو والعملاء، مشددا على الولاء للنظام السابق والمحبة لقائده، آملا، في استعادة جديدة للتعبيرات الحماسية التي كانت سائدة زمن القذافي، وفي عودة "الراية الخضراء".

المصدر: RT