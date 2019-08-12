عرس خارج عن المألوف في أعماق كهف نرويجي!

نظم العريسان الغواصان الفنلندي جاني سانتالا والنرويجية إينا ترايلنيس، أمس السبت، حفل زفافهما في مكان خارج عن المألوف.

وسعى العريسان الغواصان لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لأكبر حفل زفاف في كهف، وهو ما تم بالفعل في كهف بلورا في النرويج الذي يبلغ عمق مياهه 450 مترا.

وبعد تبادل القبلات بين العريسين وشرب نخب زفافهما، نزل العروسان إلى المياه للغوص.

المصدر: رابتلي