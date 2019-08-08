فطيرة بالحشرات تدخل قائمة البيتزا في لاس فيغاس!
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أضاف مطعم يقدم البيتزا في لاس فيغاس الأمريكية طبقا جديدا مميزا إلى قائمة أطعمته، نزولا عند رغبة المهاجرين الذين تتزايد أعدادهم في المدينة.
والشطيرة الجديدة، مكونة من جبنة الماعز وشرائح البصل وبعض المتبلات مثل الثوم وعصير الليمون، أما المكون السحري الإضافي فهو.. حشرات الجراد!
وثمن هذه الشطيرة الشهية للبعض، 5 دولارات ونصف وتصنف في قائمة البيتزا التي يبيعها هذا المحل.
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