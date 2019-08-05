شاهد.. قوات أمن الحج تستعرض مهاراتها

تفقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا، جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها المتمثلة في السهر على أمن وسلامة الحجاج.

وأشرف وزير الداخلية السعودي على حفل نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام بحضور عدد من المسؤولين والقادة الأمنيين.

الأبطال المشاركين في امن و خدمة حجاج بيت الله الحرام هم فخرنا وعزنا الله يحفظهم من كل شر



وأسأل الله أن يحفظ المملكة وولاة أمرها وشعبها🇸🇦🇸🇦🇸🇦#حج1440#قوات_أمن_الحج#السعودية_العظمىpic.twitter.com/sRneaw2Hri — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) August 5, 2019

وخلال الحفل الذي أختتم بعرض عسكري، ألقى مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي كلمة قال فيها: "قوات أمن الحج والمساندين لهم من كافة القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والخدمية الأخرى جاهزون ومستعدون لخدمة حجاج بيت الله الحرام لينعموا بالأمن والأمان ويؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة".

المصدر: الرياض + "تويتر"