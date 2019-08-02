شاهد: مئات أسماك الكارب تقفز في الهواء بسبب صدمة كهربائية

قفزت عدة مئات من أسماك الكارب الآسيوي في آن واحد في الهواء بسبب تعرضها لصدمة كهربائية بالقرب من سد باركلي في ولاية كنتاكي الأمريكية.

واستخدمت دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية الصدمات الكهربائية عمدا لتحديد عدد أسماك الكارب وصيدها ونقلها إلى حوض آخر.

وسمكة الشبوط الآسيوي هي من الأنواع الغازية التي تتكاثر بسرعة في المياه الأمريكية ويمكن أن تطغى على أنواع الأسماك الأخرى التي تعيش في مياه المنطقة.

المصدر: وكالات