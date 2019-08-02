تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شاب فيتنامي بتغيير لون سيارته من نوع "بيك آب"، تحمل أرقاما فيتنامية، إلى لون سيارات شرطة دبي، مطبوع عليها الشعار الرسمي.

#شرطة_دبي تعلق على وضع آسيوي شعارها على سيارته | الإمارات اليوم#برق_الإماراتpic.twitter.com/fJYShEsiwm — برق الإمارات (@UAE_BARQ) August 1, 2019

وبحسب الفيديو، تظهر "سيارة الشاب الفيتنامي" وهي مقاربة لسيارات دوريات الشرطة في دبي، ومكتوب عليها كلمة "شرطة دبي" باللغة العربية.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن "الشاب على ما يبدو معجب بسيارات الشرطة في دبي الفارهة، فحاول تقليدها بوضع إشارة الشرطة على سيارته، وراح يتجول بها في شوارع مدينة سايغون".

من جهته، أفاد مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، أن الأمر غير قانوني، حتى وإن كان "بحسن نية"، وأن المسؤولية تقع عليه من قبل الدولة التي يقيم فيها.

المصدر: وكالات