فن النحت بالفحم

منذ نعومة أظفاره كان إيغور سوفوروف، من سكان مدينة توبكي، في مدينة كيميروفو السيبيرية الروسية، مولعا بفن النحت.

بدأ سوفوروف ممارسة هوايته من خلال نحت التماثيل من الخشب والمعادن والحجر الجيري، إلى أن وجد ضالته، منذ 14 عاما، حينما كلّف بعمل تمثال لـ "شخصية التعدين"، واختار وقتها الفحم مادة لعمله الفني. ومنذ ذلك الحين، وهو يستخدم الفحم وحده في نحت تماثيله المختلفة، بينما أصبحت تلك "الهواية" مهنة يرتزق منها.

المصدر: RT