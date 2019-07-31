أظهر مقطع فيديو مجموعة من التدريبات الشاقة التي يقوم بها رهبان صغار بأعمار 6-7 سنوات من المتدربين في سلك الرهبنة البوذية.

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توضح التدريبات المرونة، واللياقة البدنية العالية، والقدرات الجسدية المدهشة التي يمتلكها الصغار، والتي يتعلمون من خلالها التغلب على شتى الصعوبات التي يمكن أن تواجههم في الحياة.

ويقول أستاذ الرهبان، يان هوان: "إن التدريبات من الصعوبة بحيث تعوّد الرهبان على مواجهة كل المصاعب التي يمكن أن يقابلوها حينما يكبرون".

ومعبد شاولين هو المعبد الرئيسي لمدرسة شاولين البوذية، ويعتقد أنه تأسس في القرن الخامس الميلادي، ويستضيف نوعين من الرهبان: المحاربين، الذين يمارسون الكونغ فو يوميا، والباحثين، الذين يقضون معظم أوقاتهم في التأمل من أجل الوصول إلى التنوير وفقا للعقيدة البوذية.

المصدر: RT