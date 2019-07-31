شاهد.. رجل مخمور مصرٌ على ركوب زرافة في حديقة حيوانات بكازاخستان

فوجئ زوار حديقة الحيوانات في كازاخستان بتصرفات رجل قرر ركوب زرافة داخل الحديقة.

وتمكن الرجل من تسلق السياج الذي يفصل الزوار عن الحيوانات في الحديقة، وأمسك الزرافة من رقبتها وتسلق فوقها، صارخا: "إنه أخي". ويبدو أن ما حدث لم يعجب الزرافة، فطرحته أرضا، إلا أن الرجل، الذي كان مخمورا، لم يتوقف وحاول ركوب الزرافة ثلاث مرات.

وعلى خلفية هذه الحادثة، أعلنت إدارة حديقة الحيوان على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" أنها رفعت شكوى ضد الرجل إلى الشرطة المحلية.