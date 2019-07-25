ركاب يتعرضون لسطو مسلح في المكسيك

أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة مثبتة في حافلة صغيرة مشهد سطو مسلح لمجرمين صعدا إلى الحافلة في مدينة نيكولاس روميرو بالمكسيك.

ويظهر الفيديو كيف صعد المجرمان إلى الحافلة، وهددوا الجميع باستخدام السلاح، وطلبوا منهم تسليم كل الأشياء الثمينة التي بحوزتهم من هواتف وحافظات نقود ومصوغات وغيرها.

وأّذعن الركاب لطلبات المجرمين، اللذين تركا الحافلة بعد أن حصلا من الركاب على ما في جعبتهم. ولعل أكثر ما يدهش في هذا المقطع، هو قدر الاستسلام والهدوء الذي تميز به الركاب، وكأن ما حدث لهم هو فصل اعتيادي من فصول الحياة اليومية في هذه المدينة.

المصدر: RT