مشاهد مثيرة لفيل غاضب يطارد سائحين

ليست هذه مشاهد من فيلم مغامرات، أو وثائقي عن عالم الحيوان في القارة السمراء، وإنما هي مشاهد حقيقية من حديقة كروغر في جنوب إفريقيا.

يظهر مقطع الفيديو مجموعة من السائحين الأستراليين، يطاردهم فيل غاضب، يبدو أنه لم يعجبه أن تقتحم سيارة رباعية الدفع خلوته في الطبيعة الخلابة لبيئته الإفريقية.

لم يصب السياح بأذى لكنهم بالتأكيد حصلوا إلى جانب مقطع الفيديو المصوّر بإحدى كاميرات المحمول، على جرعة من الأدرينالين (هرمون الرعب) سوف تكفيهم لمدة طويلة.

المصدر: RT