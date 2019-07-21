مسابقة ألمانية للاستنشاق السريع للتبغ

شارك 140 رجلا وامرأة في جولة تمهيدية لمسابقة استنشاق التبغ في مدينة أنتبوخ بولاية بافاريا الألمانية، من أجل تحديد من يمكنه من استنشاق 5 غرامات من التبغ في أسرع وقت.

وتنافس محبو التبغ في الجولة التمهيدية للمسابقة التي جرت السبت على أمل التأهل للدورة الوطنية المقرر تنظيمها في سبتمبر المقبل.

ويتوقع أن تستضيف المدينة البطولة العالمية للاستنشاق السريع للتبغ، في عام 2020.

وقال أحد المشاركين ويدعى هيلموت باور إن "التبغ ناعم جدا بفعل احتوائه على كميات كبيرة من الزيت، لذا لا يضر بجهاز التنفس والأغشية المخاطية".









