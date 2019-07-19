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شابة تدفع امرأة عجوزا نحو قضبان القطار

فيديوهات

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أظهرت فيديوهات كاميرات المراقبة في إحدى محطات القطار بمدينة كالغاري بكندا حادثة مروعة حينما دفعت شابة امرأة عجوزا لتسقط على قضبان القطار.

يظهر الفيديو، الذي تم تقديمه أثناء محاكمة الشابة، ستيفاني لي فافل، كيف تعمّدت الأخيرة دفع المرأة العجوز إلى قضبان القطار. لكن القطار لم يكن مسرعا، ولم يدهس المرأة، أما الشرطة فقد اندفعت على الفور للقبض على فافل.

المصدر: RT

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