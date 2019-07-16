بالفيديو.. سيارة بوتين ترقص الفالس

عرض عسكريون من قاعدة السيارات رقم 147 التابعة لوزارة الدفاع الروسية مهارة قيادة السيارة برقص الفالس بواسطة أنواع مختلفة من السيارات الروسية الحديثة والقديمة.

وجاء ذلك أثناء الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس قاعدة السيارات المذكورة

وشاركت في عرض الرقص النادر سيارات "زيل-117 في" و"زيل 115 في" عبر استعراض النصر في الساحة الحمراء بموسكو في الفترة ما بين الأعوام 1972 و2009، بالإضافة إلى سيارات "زيل-41041 أ-أ-غي" التي شاركت في استعراض النصر في الفترة ما بين أعوام 2009 و2018 وسيارات "أوروس" التي تم الكشف عنها لأول مرة في استعراض النصر لعام 2019.

وإلى جانب ذلك عرضت فرقة من مركز تدريب الطوارئ لضيوف الاحتفالات العناصر الطارئة من قيادة السيارة على مساحة محدودة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية