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أمريكية تسرق سيارة باستخدام ثعبان!

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نشرت سلطات مدينة غرينفيل الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، شريط فيديو يظهر لحظات سرقة سيارة وسط المدينة.

وقالت الشرطة المحلية إن امرأة تدعى مورينو بيريوس (Moreno-Berrios)، سرقت سيارة بعد رمي ثعبان على السائقة داخلها، وسارت بها متخطية حواجز نصبت في المكان.

وتركت السائقة السيارة مع المفاتيح خوفا من الثعبان، فيما قامت المشتبه بها بسرقة السيارة. 

وجاء في تقرير الشرطة أنه تم إلقاء القبض على مورينو التي أصيبت أثناء عملية السرقة وأدخلت المستشفى، أما الثعبان، فتبين أنه غير سام وأطلقته الشرطة في الغابة.

المصدر: أ.ب.

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