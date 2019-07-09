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شاهد بالفيديو.. عملية حشد تركيا وحدات من قوات "كوماندوز" على حدود سوريا

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شاهد بالفيديو.. عملية حشد تركيا وحدات من قوات
www.aa.com.tr
تركيا تحشد وحدات من قوات "كوماندوز" على حدود سوريا
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نشرت وكالة "الأناضول" التركية شريط فيديو يوثق عملية إيصال الجيش التركي تعزيزات جديدة من وحدات من قوات "كوماندوز" الخاصة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى مصادر عسكرية، أن قافلة مؤلفة من 50 مدرعة تحمل عناصر من قوات "كوماندوز" وصلت اليوم الاثنين إلى قضاء قرقخان بولاية هطاي المحاذية لسوريا، قادمة من قواعد مختلفة في البلاد وسط تدابير أمنية مشددة.

المصدر: الأناضول

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