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واشنطن تحتفل بعيدها في الرابع من يوليو

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التقطت عدسات الكاميرات أضواء الألعاب النارية المبهرة التي انطلقت في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن، يوم أمس الرابع من يوليو، احتفالا بعيد الاستقلال.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية سنويا بيوم الاستقلال، المعروف شعبيا بالرابع من يوليو، بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في مثل ذلك اليوم من عام 1776، حينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها عن بريطانيا العظمى. وهو احتفال يرتبط عادة بمسيرات وألعاب نارية ومعارض ورحلات وحفلات موسيقية واحتفالات في الأماكن العامة.

المصدر: RT

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