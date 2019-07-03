بالفيديو.. ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العنيفة لليهود الإثيوبيين في إسرائيل

تتواصل في إسرائيل الاحتجاجات العنيفة للمتظاهرين من أصول إثيوبية، مساء الأربعاء ووثقت مقاطع فيديو عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها الإثيوبيون مساء اليوم، حيث طالت سيارات الشرطة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تفريق المتظاهرين واعتقال العديد منهم.

وتظاهر العشرات من أبناء الطائفة اليهودية الإثيوبية (الفلاشا)، قبالة مركز الشرطة في حيفا احتجاجا على إقدام أحد أفراد الشرطة على قتل شاب إثيوبي الأصل بإطلاق النار عليه، يوم الأحد الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن شرطيا طلق النار على الشاب الإثيوبي، ما أدى إلى مقتله، لمجرد الاشتباه بأن الشاب ورفاقه قذفوا حجارة عليه.

وتتكرر اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على اليهود من أصول إثيوبية، وتظاهر المئات منهم، مطلع العام الجاري، في تل أبيب احتجاجا على وحشية الشرطة ضد الإثيوبيين، والمعاملة المجحفة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات