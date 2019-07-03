طيار أمريكي يهبط اضطراريا في محمية طبيعية

تمكن طيار يقود طائرة خفيفة من الهبوط في محمية طبيعية نائية بعد تعطل محرك الطائرة.

حدث ذلك قبل ظهر يوم الأحد الماضي، 30 يونيو، حينما أخطرت مقاطعة سان بيرناردينو، جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتحطم طائرة خفيفة شمال المقاطعة. اتصلت على الفور دورية الشرطة هاتفيا بقائد الطائرة، وتأكّدت أولا من سلامة الطيار والراكب، مع إصابتهما بجروح طفيفة.

كانت الطائرة قد تعرضت لفقدان مفاجئ لضغط الوقود المتوجه إلى محركها، ما أدى إلى تعطل المحرك، ولم يجد الطيار أمامه سوى الهبوط في محمية موجافي الوطنية.

استجابت أجهزة مراقبة الطيران لاستغاثة الطيار والراكب، اللذين كان عليهما أن يقطعا عدة كيلومترات للوصول إلى أقرب طريق، حيث نقلتهما مروحية تابعة لشرطة المقاطعة، وتساعد الطيار أجهزة مراقبة الطيران في إجراء التحقيقات الضرورية بملابسات الحادث.

المصدر: RT