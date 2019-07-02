أقلعت مقاتلة من طراز IAF Jaguar محملة بخزاني وقود إضافيين في مهمة تدريبية لكنها تعرضت فور إقلاعها لمأزق، دفعها لاتخاذ إجراءات طوارئ عاجلة.

واجهت الطائرة سربا من الطيور، أسفر عن تعطيل أحد محركاتها، وهو ما ينذر بخطر جسيم، نظرا لعدم إمكانية الهبوط الاضطراري مع وجود خزاني وقود ممتلئين. فاتبع الطيار إجراءات السلامة المتعارف عليها، وتمكن من تقييم الوضع في ثوان معدودات، وتخلص من الخزانين في الجو، وهبط بالطائرة بسلام.

المصدر: RT