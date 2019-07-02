سائق حافلة ينجو من حادث مروع

المعجزة وحدها هي التي أنقذت سائق حافلة من موت محتم، حينما تعرضت الحافلة التي يقودها لحادث مروع.

وقع الحادث في مدينة سانتاندر الإسبانية، حينما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، وعجزت المكابح عن إيقافها، فانطلقت بجنون نحو طريق منحدر، لتزيح وتدمر كل ما في طريقها، إلا أن السائق سقط منها في اللحظة الأخيرة قبل اصطدامها بحائط في الشارع.

ووفقا للبيان الذي أدلى به مفتش الشرطة، خوان بابلو رييس، فقد اقتصر الحادث على إصابة السائق بجروح طفيفة.

المصدر: RT