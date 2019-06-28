من داخل غرفة قيادة العملية العسكرية التابعة للجيش الليبي في غريان!

نشرت حسابات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات الجيش الرئيسة في غريان التي سيطرت عليها قوات الوفاق الوطني أمس الأول.

وظهرت في المشاهد معدات الاتصال والسيطرة التي كان يستخدمها قادة العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في 4 أبريل الماضي.

وكانت قوات الجيش الوطني تعرضت أمس الأول لانتكاسة خطيرة بعد أن نجحت قوات تابعة لحكومة الوفاق في اقتحام مدينة غريان الواقعة على سفوح الجبل الغربي إلى الجنوب من طرابلس.

وأعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو أن الوحدات العسكرية التابعة لهم لن تتوقف حتى تصل إلى مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد، حيث معقل الجيش الوطني الليبي.

وأكد المتحدث العسكري أيضا أن قوات الوفاق أسرت أعدادا كبيرة من الجنود، واستولت على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع بما في ذلك طائرات استطلاع مسيرة.

المصدر: RT