"كيم وترامب" في إحدى حانات اليابان

أظهر شريط فيديو، شبيهي الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون داخل إحدى الحانات في اليابان.

وكان شبيه ترامب يؤدي وصلة غنائية فيما كان زميله يعزف على الطبول.

وقال شبيه الزعيم الكوري: "حسنا، أعتقد أنه لا يوجد مزيج أفضل من ذلك، كما تعلمون، إنه ديكتاتور وأنا ديكتاتور، كما تعلمون، في الحياة الحقيقية، ترامب وكيم هم أفضل الأصدقاء".

المصدر: رابتلي