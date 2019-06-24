ترامب يفرض عقوبات على الإمام الخميني بالخطأ!
Globallookpress Rolf Zimmermann
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أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسم المرشد الإيراني الأعلى عند إعلانه عن عقوبات جديدة ضد إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.
وقال ترامب أثناء توقيعه المرسوم بشأن فرض العقوبات، اليوم الاثنين، إن "آية الله الخميني ومكتبه لن يتجنبا العقوبات".
وتستهدف العقوبات الأمريكية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، لكن ترامب ذكر بالخطأ اسم سلفه موسوي الخميني الذي توفي في عام 1989.
المصدر: رابتلي
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