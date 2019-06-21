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الرئيس المكسيكي يفاجئ رئيس السلفادور الفلسطيني بضربة على وجهه

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تلقى رئيس السلفادور الجديد فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة، أمس الخميس ضربة على وجهه من نظيره المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور.

ووقع الحادث في مدينة تاباتشولا المكسيكية قرب الحدود مع غواتيمالا، حيث التقى الرئيسان لتوقيع اتفاق زراعي بين البلدين.

وبعد المراسم قام الرئيسان بزراعة الأشجار ووثقت الكاميرات كيف الرئيس المكسيكي أسرع بمد يده ليشبكها بيد نظيره السالفادوري لالتقاط الصور التذكارية، لكنه ضرب بذلك أبو كيلة على وجه عن غير قصد.

 

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