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طهران تطلع العالم على حطام الطائرة الأمريكية

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عرض التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة أجزاء مختلفة من حطام طائرة، تؤكد أنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري أمس الخميس.

وقال قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، إن الحطام من الطائرة تم جمعه وانتشالها في المياه الإقليمية الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران وجهت الإنذارات عدة مرات للطائرة الأمريكية قبل إسقاطها.

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