شاهد.. هندي يعبد ترامب ويعتبره إلها

منذ حوالي 9 سنوات يعبد المواطن الهندي البالغ 31 عاما، بوسا كريشنا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأقام تكريما له معبدا خاصا وضع فيه تمثالا لسيد البيت الأبيض.

وقال الرجل، الذي يقيم في قرية كوني بولاية تيلانغانا، إنه نشر منذ بعض الوقت في الإنترنت أشرطة فيديو تظهره وهو يعبد ترامب، وأصبحت هذه التسجيلات مشهورة بين رواد الشبكة العنكبوتية في الولايات المتحدة.

وأضاف المواطن الهندي: "قلت لوالدي إنني أريد أن أموت وأنا مولع بترامب، وفي حينه وافق على دعمي".

المصدر: RT