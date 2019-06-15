هذا حصل في المدينة المنورة!

أثار مقطع فيديو متدول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد كبير من المصاحف والملفات الإدارية ملقاة في مكب للنفايات بمحافظة خيبر في المدينة المنورة جدلا واسعا في السعودية.

ودفع ذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لفتح تحقيق عاجل، وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر، أن المقطع أظهر "ازدراء المصاحف"، و"هو ما يتعارض مع تعاليم ديننا وقيمنا الإسلامية، التي تحث على احترام القرآن الكريم".