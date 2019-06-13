صراف لندني مجنون يغدق على المارة بالنقود
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في حادثة غريبة أثارت العديد من التساؤلات، أظهر مقطع فيديو صرافا آليا وهو يخرج أوراقا نقدية من فئة 20 جنيه إسترليني بشكل سريع "مجنون".
وقالت صحيفة "The sun" البريطانية إن الحادثة وقعت في أحدى محطات المترو في العاصمة لندن، وسارعت السلطات إلى وضع حقيبة تحت الصراف لالتقاط النقود.
من جهتها، أوضحت الشركة المنتجة للصراف أن الخلل تزامن مع سحب أحد المودعين للنقود من الجهاز.
المصدر: The sun
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