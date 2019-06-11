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شاهد رأس ذئب توفي منذ أكثر من 30 ألف عام

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في يوليو 2018 اكتشفت رأس ذئب بليستوسين عملاق في منطقة أبيسكي، شمال ياقوتيا الروسية، ويقال أنها أول بقايا ذئب بليتوسيني نمت بالكامل مع الأنسجة المحفوظة جيدا.

وقال كبير الباحثين في قسم دراسات ماموث للحياة البرية بأكاديمية جمهورية ياقوتيا، فاليري بلوتنيكوف، في مقابلة أجريت معه يوم أمس الاثنين: "لقد تم المحافظة على المخ تماما، وهو ما أكدته الأشعة المقطعية، وفقا للعلماء اليابانيين، وتشير التقديرات إلى أن الذئب، الذي يبلغ من العمر سنتين إلى أربع سنوات، قد توفي من أكثر من 30 ألف عام".

المصدر: RT

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