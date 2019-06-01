مقاتلات "سو-34" الروسية تشن هجوما صاروخيا

شنت طائرات "سو-34" المتعددة المهام هجوما صاروخيا خلال مناورات في منطقة كورغان الروسية.

وحسب قناة زفيزدا الروسية فإن الطيارين الروس نفذوا من ارتفاع حوالي ألفي متر بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، ضربة دقيقة بصواريخ غير موجهة على هدف كان يحاكي مركز قيادة تحت الأرض تابع لعدو مفترض.

وذكرت الدائرة الصحفية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، أن التدريبات شملت تحليقا جماعيا شاركت فيه 6 طائرات وزهاء 50 جنديا من أفراد السرب.

المصدر: RT