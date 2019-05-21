تفجير ذخائر تابعة لمقاتلة إف 16 المنكوبة

تم إتلاف الذخائر التي كانت على متن مقاتلة إف 16 التي سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت قناة KABC-TV الأمريكية لقطات تفجير الذخائر التي كانت قد دفنت داخل الخنادق في القاعدة الأمريكية. ولم توضح القوات الجوية الأمريكية ماهية الذخائر التي تم تفجيرها، إلا أن مقاتلة إف 16 قادرة على حمل صواريخ وقنابل.

وكانت طائرة حربية أمريكية من طراز "إف-16" قد سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى لنشوب حريق. فيما تمكن الطيار من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة.