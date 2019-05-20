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بالفيديو.. التدريبات الأمريكية في الخليج بمشاركة "أبراهام لينكولن"

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نفذت البحرية الأمريكية مناورات وتدريبات في منطقة الخليج بمشاركة مجموعة السفن الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي وصلت المنطقة مؤخرا لـ "ردع إيران".

وأعلنت البحرية الأمريكية أن "أبراهام لينكولن" نفذت التدريبات بالتنسيق مع قوات مشاة البحرية. كما شاركت في هذه التدريبات حاملة الطائرات الأمريكية "كيرساج" ووحدة مشاة البحرية الـ 22.

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