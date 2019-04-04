شاهد.. لحظة سيطرة الجيش الليبي على "البوابة 27" غرب طرابلس

سيطرت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مساء يوم الخميس على "البوابة 27" غرب طرابلس.

ونشرت صفحة "عملية الكرامة - القوات المسلحة العربية الليبية" مقطع فيديو وثق لحظة دخول المنطقة المذكورة.

هذا وكانت قوات المشير خليفة حفتر قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على مدينة صرمان 60 كم غرب العاصمة طرابلس.

من المهم الإشارة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية أعطى إشارة دخول قواته إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات المسلحة، بحسبما جاء على لسانه.

المصدر: RT + "فيسبوك"