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تركي يطير في الهواء على طريقة "المظلة السحرية"!

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على طريقة "المظلة السحرية"، ظهر مقطع فيديو لمواطن تركي يطير في الهواء، بعد عاصفة شديدة اجتاحت المكان الموجود فيه.

وظهر المواطن التركي مع أشخاص، يحاولون منع مظلة من الطيران بعد اشتداد الرياح، إلا أن شدة الرياح اقتلعت المظلة وطارت بها وفوقها المواطن التركي.

وقال المواطن: "كنا نعمل عندما ازدادت سرعة الرياح. لاحظت أن المظلة تتحرك لذا حاولت منعها من الطيران".

وأضاف: "عندما صعدت عليها ارتفعت لـ3 أو 4 أمتار، وبعد أن أدركت أن المظلة ستستمر في الصعود، قفزت منها... أنا بخير.. والمظلة اصطدمت بعمود وسقطت".

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