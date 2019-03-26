روسيا.. رجل ينقذ 3 شبان من تحت الجليد

أنقذ أحد سكان مدينة كوستراما الروسية 3 شبان كادوا أن يغرقوا في المياه الباردة بعد أن تحطم الجليد تحت أقدامهم.

وكان الرجل، وهو من العناصر السابقين في القوات الخاصة ويعمل حاليا محاميا، يسير بسيارته على جسر فوق النهر، ورأى الشبان في المياه، فسارع لمساعدتهم. ثم وصلت إلى المكان سيارة إسعاف وانضم بعض المارة إليه لإنقاذ الشبان.

وتم نقلهم إلى المستشفى بعد أن قبعوا في المياه الباردة حوالي 20 دقيقة.

المصدر: قناة أن تي في الروسية