أول ماراثون نسائي سعودي سيقام في صالة مغلقة!

ينظم في السعودية يوم الجمعة المقبل أول ماراثون نسائي برعاية وكيل الهيئة العامة للرياضة في المملكة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن رئيسة الفريق التطوعي حور مكة عبير عبد الوهاب أن سباق الجري المخصص للنساء، سيقام وفق الضوابط الشرعية بصالة مغلقة.

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وأوضحت السيدة أن الصالة المخصصة تسع 800 شخصن مضيفة "حددنا شروط المشاركات في هذا الماراثون من 18 إلى فوق 55 عاما"، مشيرة إلى تخصيص جوائز مالية للفائزات وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

كما شددت في تصريحها على أن "فكرة إقامة سباق ماراثون نسائي في الأندية هي الأولى من نوعها بالمملكة، ونحن نعمل اليوم مع زملائنا في نادي الوحدة على قدم وساق لنجاح هذا الحدث الرياضي الذي نسعى من خلاله لتقديم شيء مفيد للمجتمع".

وأوضح المصدر أن نادي الوحدة السعودي سيستضيف هذا الماراثون النسائي "في الصالة المغلقة بمقره بحي العمرة الماراثون النسائي الأول بمكة، تحت رعاية وكيل الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وذلك بالتعاون مع فريق حور مكة التطوعي الذي سيشرف على البطولة".

رئيس نادي الوحدة أحمد محمد طيب بدوره وعد بتسخير "الإمكانات العامة كافة لنجاحه، لا سيما أنه يعد الأول في مكة، وربما نادينا أول ناد سعودي يستضيف مثل هذا الماراثون".





المصدر: عكاظ

محمد الطاهر