الأمريكيون يُتلفون أسلحتهم الشخصية (فيديو)

أطلق أصحاب السلاح الأمريكيون حملة (فلاش موب) جديدة تظهر إتلاف أسلحتهم الشخصية.

أفادت بذلك صحيفة " The Daily Dot " الأمريكية التي قالت إن مذبحة مدرسة فلوريدا حيث قتل تلميذها السابق 17 شخصًا وأصاب ما لا يقل عن 14 شخصًا بجروح كانت من دواعي "فلاش موب".

وبادر إلى إطلاق حملة فلاش موب رجل يدعى "سكوث بابلاردو" الذي نشر على فيسبوك مقطع فيديو يستغرق 6 دقائق ويظهر بندقية " AR-15 " شبه الأوتوماتيكية التي قطعها بمنشار كهربائي. وهي البندقية نفسها التي أطلق منها النيران( نيقولاس كروز) المتهم بقتل 17 طالبا.

وقال (سكوث بابلاردو) إنه ليس صيادا واشترى البندقية كما يشتريها الجميع دون أي قصد أو رغبة في قتل أحد فأوضح قائلا:" أريد الاقتناع بأن هذا السلاح لن يستهدف أحدا ولن يودي بحياة أحد. فهل يعتبر امتلاك السلاح أهم من حياة أحد؟"

يذكر أن مقطع الفيديو هذا جنى خلال بضعة أيام 20 مليون مشاهدة. وأيد غيره من أصحاب السلاح مبادرته ونشروا مقاطع فيديو مثيلة على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: رامبلر رو

يفغيني دياكونوف