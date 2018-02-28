موسكو ضمن قائمة مدن المستقبل الأوروبية العشر

أعدت مجلة " FDI " البريطانية تصنيفا لمدن المستقبل الأوروبية، حيث شغلت موسكو المرتبة السادسة.

وقام خبراء المجلة العام الجاري بتقييم المدن الأوروبية انطلاقا من 100 مؤشر، بما فيها القدرة الاقتصادية، بيئة الأعمال، طول العمر ونوعيته، حالة وسائل النقل وسهولة استئجارها، حالة الإنترنت، تطور المجال الاجتماعي والتعليم. وخضعت للتقييم العام الجاري 300 مدينة أوروبية حيث احتلت موسكو المرتبة السادسة.

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مع ذلك فإن موسكو ترأست تصنيف مدن المستقبل الأوروبية ضمن مدن أوروبا الشرقية.

يذكر أن محللي مجلة " FDI " البريطانية يختارون كل عام أفضل المدن الأوروبية للمستقبل، ويقومون بإعداد تصنيف بهذا الشأن بعناوين مختلفة.

المصدر:سوبيسيدنيك.رو

يفغيني دياكونوف