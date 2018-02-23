ناصر القصبي يثير جدلا بعد "تغريدة" عن القرآن الكريم

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للممثل السعودي ناصر القصبي، كتب فيها عن القرآن الكريم.

وامتدح القصبي في تغريدته "القرآن الكريم"، لفائدته في تقويم النطق وسلامة مخارج الحروف.

وجاءت تغريدة القصبي تعليقا على تغريدة للأكاديمي"عدي الحربش"، قال فيها إن للقرآن فعل عجيب في فتق اللسان العربي.

ما أعجب هذا القرآن العظيم

من صح قرآنه أستقام لسانه

كان مخرجنا المسرحي أيام كنا طلبه بالجامعه استاذنا رشدي سلام الله يذكره بالخير يوصينا نحن الممثلين بقراءة القرآن لأنه يقوم أعوجاج اللسان ويحسن مخارج الحروف https://t.co/Q9u2g5pBVZ — ناصر القصبي (@algassabinasser) 22 февраля 2018 г.

وأثارت تغريدة "القصبي" جدلا بين النشطاء، حيث أثنى البعض على ما كتبه الفنان السعودي، مبينين فضل القرآن العظيم، فيما طالبه آخرون بالتوبة قبل أن يتحدث عن فضل القرآن.

اليوم ناصر القصبي غرد بحسابه ، واعترف ببلاغة القران وكما نعرف ان ناصر القصبي مائل لليبراليه الله يفتح على قلبه ، وذكرت بتغريده سابقة قبل اسبوع اهمية استخدام لغة القران لمحاربة الليبراليه https://t.co/Kp6PGPc0Zj — د . ععٱطل ☕ (@sq__10) 23 февраля 2018 г.

إن من امتهان القرآن مايدع إليه ناصر القصبي من استعماله في تقويم اللسان لأداء الكلمات عند التخاطب في التمثيليات على وجه قويم



واصل التمثيليات كما قال العلامة بن باز حرام لانها كذب

والله لايصلح عمل المفسدين

ولو استعملوا القران في سبيل إفسادهم لهلكوا أجمعين — ماهر بن ظافرالقحطاني (@MAAHERALQAHTANY) 22 февраля 2018 г.

الممثل #ناصر_القصبي يحث على قراءة #القرآن_الكريم لأن قراءته تُقوِّم اعوجاج اللِّسان وتُحسِّن مخارج الحروف..

قائلاً: كان مُخرجنا المسرحي أيام كنا طلبة في الجامعة يوصينا نحن الممثلين بقراءته .. فما أعجب هذا القرآن العظيم .. ومن صح قرآنه استقام لسانه. pic.twitter.com/8KEdiQPjkg — Hanen Kari (@hnkr2014) 23 февраля 2018 г.

أهم شيء هو يقرأه بس ... الله يهديه ويقوي إيمانه ..فضيلة الشيخ العلامة الخاشع مفتي الزمان ناصر القصبي ...القرآن يقوم اعوجاج الإنسان كله — س من الناس حربي (@Nn64111786) 23 февраля 2018 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله