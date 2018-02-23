 
مباشر

ناصر القصبي يثير جدلا بعد "تغريدة" عن القرآن الكريم

مجتمع

ناصر القصبي يثير جدلا بعد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwoz

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للممثل السعودي ناصر القصبي، كتب فيها عن القرآن الكريم.

وامتدح القصبي في تغريدته "القرآن الكريم"، لفائدته في تقويم النطق وسلامة مخارج الحروف.

وجاءت تغريدة القصبي تعليقا على تغريدة للأكاديمي"عدي الحربش"، قال فيها إن للقرآن فعل عجيب في فتق اللسان العربي. 

وأثارت تغريدة "القصبي" جدلا بين النشطاء، حيث أثنى البعض على ما كتبه الفنان السعودي، مبينين فضل القرآن العظيم، فيما طالبه آخرون بالتوبة قبل أن يتحدث عن فضل القرآن.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة