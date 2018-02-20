عقاب قاس لامرأتين بتهمة السحر في الهند

اعتقلت الشرطة فى ولاية جرهاند الهندية، 11 شخصا بتهمة استخدام القوة والعنف ضد سيدتين بعد الاشتباه بممارستهما السحر.

وقالت "بي بي سي نيوز"، إن سكان إحدى القرى في تلك الولاية، قاموا بحلق شعر سيدة وابنتها (65 و35 عاما) وتعريتهما بالكامل. وبعد ذلك أجبروهما على السير عاريتين في الشارع وأكملوا العقاب بعد ذلك بإجبار السيدتين على أكل الفضلات. ويرتاب السكان بأن المرأتين جلبتا المرض واللعنة على أهل القرية.

وأشارت "بي بي سي نيوز" إلى أن غالبية سكان القرية يؤمنون بالخرافات ولكن نادرا ما تقع حوادث مهاجمة الأرامل والمشعوذات والتعامل معهن بمثل هذه القسوة وخاصة من المقربين.

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وفي 14 فبراير، ذكرت الأنباء أن رجلا في الهند هجر زوجته بعد إصابتها بمرض نادر يجعلها تبكي دما. وقيل إن الفتاة واسمها غيتا ( 21 عاما) من مدينة ساهارس في ولاية بيهار، تعاني من مرض التعرق المدمي (hematidrosis) ولدى أي قلق أو توتر تنهمر دموع دامية من عينيها.

وقالت الفتاة إلى أن زوجها اعتقد أنها ساحرة ولذلك هجرها.

المصدر: لينتا رو

ادوارد دسافين