مصر.. أب يقتل ابنته في الإسماعيلية

أقدم أب على قتل ابنته بطريقة وحشية عندما أجبرها على تجرع مبيد حشري توفيت على إثره فورا.

ونقلت "المصري اليوم" عن مصادر التحري أن الأب أقدم على فعلته بحجة أن المغدورة خططت للهرب مع ابن الجيران.

وبالفحص، تبين أن الجثة ملقاة خارج حظيرة دواجن ملحقة بالمنزل، ترتدى كامل ملابسها مسجاة على ظهرها، وبها سحجات بسيطة بالذراعين، وأسفل الرقبة، وعُثر على ملابس أخرى، داخل الحظيرة عليها آثار قيء آدمي مخبأة، وعبوة مبيد حشري، تنبعث منها رائحة مشابهة لنفس رائحة القيء.



وكشفت التحريات وجود خلاف بين المجني عليها ووالدها، لسابقة هروبها مع أحد جيرانها، ويعمل عاملًا زراعيا، مقيم بنفس الجهة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 552 لسنة 2018 إداري القنطرة غرب.



فقرر الأب الانتقام من ابنته، وعقد العزم، وبيّت النيّة على قتلها، وبات يتحين الفرص للانفراد بها، ثم استدرجها إلى حظيرة الدواجن، وأجبرها على تجرّع مبيد حشري عنوة، وضغط بقدمه على رقبتها حتى فارقت الحياة.

المصدر: المصري اليوم