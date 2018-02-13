موسكو تستضيف سباقا شتويا للدراجات الهوائية (صور)
شارك نحو ألفي شخص من هواة ركوب الدراجات الهوائية في سباق شتوي أقيم، يوم الأحد 11 فبراير الجاري، وسط العاصمة الروسية موسكو.
وقال ناطق باسم إدارة المواصلات في بلدية موسكو إن مسار السباق مر بأرصفة نهر موسكو وصولا إلى الكرملين ذهابا وإيابا.
وجاء في بيان صدر عن حكومة موسكو أنها "ترحب بالمشاركين في الاستعراض. ومن بينهم الكثير من الضيوف الأجانب الذين حضروا إلى العاصمة الروسية للمشاركة في (المهرجان الشتوي للدراجات الهوائية)".
كما عبرت الحكومة في بيانها عن "شكرها للناشطين الذين يقومون بتنظيم مثل هذه الفعاليات، مع العلم أن الدراجة الهوائية تشكل لبعضهم وسيلة للنقل في المواسم والأجواء المختلفة".
يذكر أن السرعة المتوسطة للدراجات الهوائية المشاركة بلغت حسب بلدية موسكو 14-15 كيلومترا في الساعة.
المصدر: تاس
يفغيني دياكونوف