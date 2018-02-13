موسكو تستضيف سباقا شتويا للدراجات الهوائية (صور)

شارك نحو ألفي شخص من هواة ركوب الدراجات الهوائية في سباق شتوي أقيم، يوم الأحد 11 فبراير الجاري، وسط العاصمة الروسية موسكو.

وقال ناطق باسم إدارة المواصلات في بلدية موسكو إن مسار السباق مر بأرصفة نهر موسكو وصولا إلى الكرملين ذهابا وإيابا.

TASS Mikail Tereshenko

وجاء في بيان صدر عن حكومة موسكو أنها "ترحب بالمشاركين في الاستعراض. ومن بينهم الكثير من الضيوف الأجانب الذين حضروا إلى العاصمة الروسية للمشاركة في (المهرجان الشتوي للدراجات الهوائية)".

TASS Sergey Fadeitchev

كما عبرت الحكومة في بيانها عن "شكرها للناشطين الذين يقومون بتنظيم مثل هذه الفعاليات، مع العلم أن الدراجة الهوائية تشكل لبعضهم وسيلة للنقل في المواسم والأجواء المختلفة".

TASS Sergey Fadeitchev

يذكر أن السرعة المتوسطة للدراجات الهوائية المشاركة بلغت حسب بلدية موسكو 14-15 كيلومترا في الساعة.

TASS Sergey Fadeitchev

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف