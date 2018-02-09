نحو 100 ألف زفاف في موسكو العام الماضي

سجلت الدائرة المدنية للنفوس في العاصمة الروسية نحو 100 الف زفاف العام الماضي 2017 حسبما قالت إحصاءات على الموقع الرسمي لبلدية موسكو.

وشهد العام زيادة قدرها 4249 زفافا مقارنة بالعام 2016.

كما أكدت الإحصائيات أن العمر الأكثر للزواج كان بين 25 و 34 عاما وهو ما لم يتغير منذ عدة أعوام.

وتدعو الأوساط المدنية في روسيا لإضافة بند جديد لمعاملات الزواج وهو التواؤم النفساني للعريسين.

المصدر: RT