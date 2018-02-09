قتلت طفليها لتتم طقوس الفودو!

اعترفت مواطنة من سكان ولاية ماساتسوستس في الولايات المتحدة الأمريكية بقتلها طفليها مراعاة لسلامة طقوس الفودو.

وقالت لاتارشا ساندز (43 سنة)، وهي أم لخمسة أطفال، إنها هاجمت في البداية ابنها البكر "إلدسون" البالغ من العمر 8 سنوات لمعاقبته، وطعنته بسكين المطبخ 50 مرة، لكن الطقوس أثناء "هذا العقاب" لم تسر كما يجب بحسب الأم، ما اضطرها، وفقا لطقوس الفودو، إلى تكرار العقوبة مع طفلها الثاني ذو السنوات الخمس فقتلته أيضا.

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ووجدت الشرطة عندما وصلت إلى منزل العائلة المنكوبة الأم بحالة هستيرية بعد أن نظّفت مسرح الجريمة ووضعت طفليها على سريريهما. وعلقت لاتارشا على الجريمة بأنها تتأسف لما حدث لأنها كانت تتم طقوس سحر الفودو.

يذكر أن الفودو هو مذهب ديني يتعلق بالسحر الأسود ينتشر في غرب إفريقيا وجزر الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو